Quand Jeremy Clarkson essayait de nous faire pleurer en Aston

Les voitures s’invitent au cinéma et dans les clips musicaux de toutes les époques. Caradisiac revient sur quelques-unes de ces apparitions dans la culture pop, au grand écran ou dans des productions parfois plus pointues. La musique et les voitures cool, ça va parfois très bien ensemble !

Eh oui, c’en est fini des aventures de Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May. Les trois coprésentateurs de The Grand Tour, anciennement à la BBC anglaise dans l’émission Top Gear, viennent de tirer officiellement leur révérence après un ultime épisode assez fort à regarder.

Maintenant, il faudra donc se retourner vers les nombreuses archives de Top Gear et de The Grand Tour pour profiter à nouveau de leur show et des dizaines d’heures de moments inoubliables. Alors comme l’heure est grave, pourquoi ne pas se repasser l’une des séquences les plus émouvantes de leur grande époque de Top Gear ?

Souvenez-vous, c’était en 2009 et Caradisiac en parlait déjà. Jeremy Clarkson concluait alors la 13ème saison de l’émission avec l’essai de l’Aston Martin V12 Vantage, qui glissait pour la première fois le V12 né dans la DB7 (puis la Vanquish et la DB9) sous son capot plus étriqué. Et plutôt qu’un essai classique et banal, Jeremy Clarkson a décidé de rester silencieux comme pour rendre hommage à ces grands moteurs atmosphériques (assortis d’une bonne vieille boîte manuelle à l’ancienne) qui commençaient déjà à disparaître de la production automobile.

Ce n’est pas tout à fait fini, mais…

Jeremy Clarkson n’avait finalement pas entièrement raison puisqu’on trouve toujours de beaux moteurs atmosphériques aujourd’hui et même des blocs capables de dépasser les 10 000 tours / minutes ainsi que quelques rares boîtes manuelles accouplées à ces mécaniques d’exception. Hélas, elles appartiennent désormais à des autos qui coûtent de véritables fortunes (GMA T50, Aston Martin Valkyrie…) et n’existent plus dans la gamme régulière des marques (sauf chez Ferrari et Lamborghini avec le V12 et chez Porsche avec le flat-six atmosphérique).

Mais bon sang que ce reportage était beau à regarder. Notez que la musique, aérienne et presque méditative, était signée Brian Eno. Son titre ? « An Ending ». Parfaitement adapté, donc.