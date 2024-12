Quand Paris inaugure sa première station-service 100 % électrique, ça dépasse les bornes

L’endroit se veut stratégique. Aux confins du périphérique et de la Porte de Saint-Ouen dans le 17e arrondissement de la Capitale, TotalEnergies vient d’installer la première station de charge rapide de la capitale.

En lieu et place des anciennes pompes à carburant, l’énergéticien a placé 8 chargeurs ultrarapides jusqu'à 300 kW. De quoi « recharger les batteries à 80 % en 20 minutes et accumuler 100 km d’autonomie en 6 minutes » explique Jérôme Déchamps, Directeur Réseau et Solutions de Mobilité chez TotalÉnergies. Cela dépend de votre véhicule et de sa capacité à accepter une charge ultrarapide.

Le prix oscille entre 49 centimes le kWh (borne jusqu'à 50 kW) et 59 centimes le kWh (bornes ultrarapides). Soit un tarif équivalent à celui pratiqué sur l’ensemble du réseau TotalÉnergies. L’interopérabilité permet de payer avec n’importe quel moyen : carte bancaire, carte Fleet et Mobility Corporate de TotalÉnergies, mais aussi carte Charge + sont acceptés.

À la conquête des villes

Cette station s’intègre dans « une stratégie globale de reconquête et de renouvellement des stations-service actuelles » souligne Jérôme Déchamps. L'ensemble des énergéticiens, cherche à convertir leurs stations urbaines traditionnelles. Ces dernières offrent un emplacement foncier déjà préétabli et disposent d'une image forte auprès des automobilistes. Et surtout une station full électrique requiert moins d’espace qu’une pompe à essence. Le hub charge rapide de la Porte de Saint-Ouen a une emprise foncière d’à peine plus de 200 m². Avec l'avantage de ne pas avoir à « dépolluer le site en cas de fermeture des lieux ».

TotalEnergies a déjà ouvert de 250 stations 100 % électrique en France, et souhaite doubler leur nombre d’ici 2030. Dont une centaine en centres urbains. Pour Geoffroy Boulard maire du 17e arrondissement de Paris « le maillage de bornes est un enjeu clé de l’électrification du parc auto surtout en centres urbains où chaque immeuble ou copropriété ne bénéficient pas de bornes de recharges ».

Le flux de population et de circulation permanente en ville assure une clientèle régulière pour ce type de station. Outre les résidents dénués de bornes à domicile qui ne souhaitent plus partir en quête d’une borne publique disponible en rentrant chez eux, les taxis, VTC ou livreurs viennent y réaliser des recharges d’appoint pendant leurs heures de travail. Ouverture depuis cet automne, « cette station est déjà dans le top 5 des stations multi-énergies du groupe hors autoroutes », remarque Jérôme Déchamps.

Au-delà des bornes

Pour Lorenzo Antognoli, Directeur du développement construction de maintenance pour le réseau de station-service Total en France, toute la difficulté consiste à pouvoir faire « du sur-mesure pour s’adapter aux spécificités urbaines de chaque emplacement ». La station de la Porte de Saint-Ouen, se situe au coeur d'un néo-quartier comprenant des bureaux, un hôtel, une auberge de jeunesse, un karaoké et un parking public. Il convient de l'intégrer dans cet environnement.

Sur le modèle des mini markets, l'énegeticien entend reproduire en miniature le panel de services proposé des stations autourières. Machine à café, snacking, tablettes, minibanquettes, Wi-Fi, permettent au conducteur d'attendre que la recharge soit faite avec un minium de confort. Il y a même des bornistes pour connecter le câble à votre voiture. Pas de doute, en ville les station reprennent du service.