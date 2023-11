Le SUV compact Tesla Model Y peut-il faire du dune bashing ? Ce défi divertissant originaire du Moyen-Orient consiste à monter des gigantesques pentes de sable dans le désert avec des véhicules toujours plus puissants aux préparations et équipements spectaculaires. L'arrivée d'une voiture électrique urbaine parmi les pick-up V8, les buggys, SSV et 4x4 a de quoi faire sourire. Mais les locaux ont sans doute changé d'avis en assistant à la scène immortalisée dans la vidéo qui suit.

Quand une Tesla monte mieux qu'une Jeep

Sur les images, un Jeep Wrangler gris clair et un Jeep Wrangler rouge s'alignent pour grimper et libérer la cavalerie. Un inattendu crossover Model Y s'intercale entre les deux, envoie les watts et progresse en tête avec une facilité déconcertante. Un invité surprise qui ne manque pas de surprendre les spectateurs. Au final, les deux Jeep Wrangler font demi-tour avant même d'atteindre le sommet.

Pour rappel, les tarifs de la Tesla Model Y débutent en France à 45 990 euros via la version propulsion. Une déclinaison essayée ici par notre cher Olivier Pagès. La transmission intégrale Dual Motor s'échelonne ensuite à 52 990 euros en grande autonomie puis 59 990 euros en Performance.