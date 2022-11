Que va devenir la Volkswagen Golf ?

Jusqu’à l’année dernière, la Volkswagen Golf est restée l’automobile la plus vendue du Vieux Continent. Mais son règne semble arriver à son terme puisqu’en 2022, c’est pour l’instant le SUV T-Roc qui fait la course en tête sur le marché européen alors que la Golf perd du terrain. maintenant que Volkswagen mise sur sa compacte ID.3 100% électrique et veut s’imposer comme un leader des voitures à zéro émissions, la vénérable Golf est-elle vouée à disparaître ? D’après le patron de la marque Volkswagen Thomas Schafer, ce n’est pas le cas.

« Il serait fou de laisser mourir des marques aussi fortes que Golf et GTI dans notre gamme », explique-t-il aux journalistes anglais d’Autocar. « Notre gamme électrique comprendra des modèles badgés ID à l’avenir mais nos autos iconiques conserveront leur nom. La Golf pourrait même peut-être s’appeler ID.Golf », projette-t-il.

La Golf pourrait former l’entrée de gamme compacte

Toujours d’après Thomas Schafer, la future Golf de neuvième génération devrait logiquement devenir un modèle 100% électrique elle aussi. Mais elle formerait possiblement l’entrée de gamme compacte de la gamme, laissant à l’ID.3 le luxe d’un positionnement plus cher avec des dimensions plus grosses. Dans la gamme actuelle, la Golf démarre à 31 060€ avec un moteur essence de 110 chevaux. L’ID.3, elle, ne débute pas à moins de 46 100€. Dans les faits, la Golf est donc déjà plus accessible que l’ID.3. Même si cette Golf peut aussi dépasser les 62 000€ dans sa version R 20 Years de 333 chevaux…