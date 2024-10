Quel SUV Mini Countryman choisir ?

Finition Essential

Bien pourvue en équipements, la finition d’entrée de gamme du Mini Countryman reçoit une banquette rabattable 40/20/40 dont les dossiers sont réglables en inclinaison, mais qui ne peut être coulissante même en option (il faut dans ce cas passer à la finition Classic). La climatisation est automatique et bizone, on dispose aussi du large écran circulaire (24 cm de diamètre) du multimédia équipé d’origine d’un GPS avec réplication AppleCarPlay et Android Auto, la sellerie est en tissu. Il y a des connexions USB (type C) pour tous les occupants du véhicule, le système audio est à six haut-parleurs et l’on dispose de nombreuses aides à la conduite ainsi qu’un dispositif Park Assist facilitant les manoeuvres de stationnement. Enfin pour égayer l’extérieur du véhicule, les rails de toit et les jantes alliage de 17 pouces sont d’origine.

Principaux équipements finition Essential

Accoudoir central avant et arrière

Banquette arrière rabattable 40/20/40 et réglable en inclinaison

Boîte de vitesses double embrayage 7 rapports

Climatisation automatique bizone

Connexions USB type C, deux à l’avant et deux à l’arrière

Ecran central circulaire (diamètre : 24 cm) avec GPS intégré

Démarrage sans clé

Frein de parking électromécanique + fonction Hold

Hotspot WiFi Carte SIM 4 G LTE

Jantes alliage 17 pouces

Park Assist avec stationnement autonome et assistant de marche arrière sur 50 m + radars de stationnement avant et arrière et caméra de recul

Projecteurs LED

Rails de toit noir brillant

Régulateur de vitesse avec limiteur

Sécurité : avertissement de franchissement de ligne avec impulsion sur la direction + avertisseur de collision frontale avec intervention de freinage + assistance de limitation de vitesse avec informations de limite de vitesse + avertisseur d'angle mort + avertisseur de sortie et système de détection de somnolence

Système audio 6 haut-parleurs

Vitres avant et arrière électriques

Volant 2 branches gainé cuir

Finition Classic

Avec la finition Classic du Mini Countryman on passe d’une sellerie en tissu à une sellerie mixte cuir synthétique et tissu tandis que le volant passe de deux à trois branches et qu’il devient chauffant le toit est noir et l’on adopte de série le Pack XS qui comprend entre autres la recharge par induction pour smartphone et les sièges avant chauffants. Avec cette finition on peut choisir le Pack S qui pour une augmentation de tarif de 1 930 € permet de disposer de huit options dont l’affichage tête haute et la banquette coulissante. Une banquette coulissante dont ne peuvent disposer, hélas, les Countryman électriques (Pack S à 1 570 € pour eux). Pour les modèles électriques, l’option la plus intéressante est le Pack M à 2 920 € qui reçoit un chargeur intégré de 22 kW.

Principaux équipements finition Classic (en plus des équipements Essential)

Sellerie cuir synthétique Vescin/tissu noire et bleue

Toit noir

Volant sport 3 branches chauffant

+ Pack XS (voir chapitre : Les options)

Finition Favoured

La finition Favoured est une finition qui rend plus attrayant le Mini Countryman, grâce à l'apparition de jantes de 18 pouces, d'une sellerie entièrement en cuir synthétique et de sièges « sport » John Cooper Works. Cette finition dispose de série du Pack S et donc de l’affichage tête haute et de la banquette coulissante (sauf pour les modèles électriques).

Principaux équipements finition Favoured (en plus des équipements Classic)

Ciel de toit anthracite

Jantes en alliage 18 pouces

Sellerie cuir synthétique Vescin Dark Petrol

Sièges sport John Cooper Works

+ Pack S (voir chapitre : Les options)

Finition John Cooper Works

Pour la finition la plus sportive JCW (pour John Cooper Works) par rapport à la finition d’entrée de gamme sans option, il vous en coûtera 7 280 € de plus avec les modèles thermiques et 6 920 € avec les modèles électriques. Mais pour ce tarif vous aurez droit à des jantes alliage de 19 pouces, un châssis adaptatif, un freinage spécifique, un peu de velours sur les sièges, les palettes au volant pour passer les vitesses de la boîte auto à double embrayage, etc. Pour la vraie version John Cooper Works de 300 ch, c’est la seule finition possible et elle adopte de petites choses en plus comme les quatre sorties d'échappement, le volant JCW 3 branches gainé cuir et perforé, la sellerie JCW noir/gris avec motif en rouge, etc.

Principaux équipements finition John Cooper Works (en plus des équipements Favoured)

Châssis adaptatif

Freins sport JCW

Jantes en alliage 19 pouces noires

Palettes au volant pour le passage des vitesses de boîte auto à double embrayage

Sellerie cuir synthétique Vescin/velours JCW Black

+ Pack S (voir chapitre : Les options)

Equipements spécifiques à la version JCW 300 ch

Accès confort mains libres

Affichage tête haute

Alarme antivol

Banquette arrière coulissante

Capacité de réservoir augmentée de 9 litres

Contour de calandre et logos Mini en noir brillant

Feux de route anti-éblouissement

Quatre sorties d'échappement visibles

Modes de conduite Mini Experience Modes

Phares LED avec contenu étendu

Recharge smartphone sans fil par induction

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, électrochrome côté conducteur et rétroviseur intérieur électrochrome

Sellerie JCW noir/gris avec motif en rouge

Toit couleur carrosserie

Volant JCW 3 branches gainé cuir et perforé

+ Pack M (voir chapitre : Les options)