Quelle voiture sera offerte à Miss France 2022 ?

Elle s'appelle Diane Leyre. Dans la nuit de samedi à dimanche à Caen, son destin a basculé. Celle qui était Miss Île-de-France 2021 est devenue Miss France 2022 devant plus de 7 millions de téléspectateurs.

Comme toujours, ce sera Noël avec quelques jours d'avance pour la nouvelle Miss, couverte de cadeaux : produits high-tech, voyage, robes, soins de beauté… Et tout en haut de la pile de présents, une voiture. Une fois de plus, c'est une Peugeot, la firme au lion étant partenaire de l'élection depuis plus de trente ans.

Mais cette année, la Miss monte en gamme. Alors qu'Amandine Petit, Miss France 2021, a reçu une 208, comme Clémence Botino, Miss France 2020, Diane Leyre va recevoir le SUV compact 2008. Et, une Miss moderne se devant d'être écolo, ce sera bien sûr la version 100 % électrique e-2008. Mine de rien, c'est un cadeau de près de 40 000 €, la Miss ayant généralement le droit à une version haut de gamme.

Diane Leyre, 24 ans et agente immobilière, devrait recevoir en cours d'année ce véhicule dans une concession de sa région. Elle s'en servira pour ses déplacements, notamment pour les futures élections régionales. Attention toutefois à l'autonomie limitée de l'e-2008 !