Quelles futures voitures chez Tesla ?

« Nous produirons une nouvelle voiture à 25 000€ dans l’usine de Berlin d’ici 2025 », voilà ce qu'autait affirmé Elon Musk l’année dernière lors d’une visite à l’usine allemande d'après les journalistes de Reuters, déclaration validant les rumeurs sur l’arrivée d’un nouveau modèle électrique compact d’entrée de gamme chez Tesla.

Depuis, pourtant, rien ne s’est passé comme attendu. Tesla n’a jamais montré quoi que ce soit, ni communiqué sur cet hypothétique modèle d’entrée de gamme. Il y a quelques mois, les journalistes de Reuters affirmaient même que le projet avait été purement et simplement annulé. D’après eux, Tesla aurait décidé de rediriger ses ressources sur la conception d’un robotaxi à conduite autonome. Elon Musk, lui, avait démenti cette information. Mais sans jamais apporter d’éléments nouveaux à ce sujet.

Trois nouveautés à venir

Dans le cadre de l’Annual Stockholders Meeting devant les actionnaires de la marque, Elon Musk a quand même donné quelques informations sur les prochaines nouveautés de la marque.

A cette occasion, il a montré une image exposant tous les modèles actuels de Tesla (la Model 3, le Model Y, la Model S, le Model Y, le Cybertruck et le camion Semi) avec trois véhicules disposés sous une bâche. Le premier de ces trois modèles serait le fameux robotaxi à conduite autonome, dont la présentation officielle doit intervenir le 8 août prochain. Le second prend la forme d’un utilitaire et le troisième est rigoureusement identique au premier dans le document exposé. Ce troisième modèle est-il la sportive Roadster attendue depuis 2017 et reportée à de nombreuses reprises ?

Pendant la conférence, Elon Musk a également expliqué que Tesla allait bientôt proposer des versions moins haut de gamme des Model 3 et Y. Sachant que la première démarre actuellement à 39 990€ et le second à 44 990€ chez nous, il y aura peut-être de quoi arriver à des Tesla disponibles pour 35 000€ ou moins.

Notez au passage qu’Elon Musk a réussi à faire valider sa rémunération de 56 milliards de dollars auprès des actionnaires de la marque. Cette rémunération n’est pas encore définitivement acceptée, mais Carlos Tavares et ses 36 millions d’euros pourront sans doute bientôt aller se faire rhabiller !