Quelques infos sur la fameuse Renault Turbo 3E électrique

Il y a la nouvelle Renault 5 E-Tech Eletric et la R5 Turbo 3E. La première est une citadine électrique au design léché et au aux prestations classiques sous ses airs de concept-car, épaulée par sa cousine sportive l’Alpine A290, la seconde est un vrai petit monstre électrique visant à rendre hommage aux anciennes R5 Turbo et Turbo 2.

Ne cadrant pas du tout avec le plan produit « classique » de Renault, cette nouvelle R5 Turbo 3E est une sorte de friandise qui arrivera d’ici l’année prochaine en série limitée avec plus de 500 chevaux envoyés sur le train arrière et un châssis ultra-sportif.

Plus de 150 exemplaires et moins cher qu’une Alpine A110 R Ultime

En discutant avec les journalistes anglais d’Autocar, le directeur général de Renault Fabrice Cambolive a donné quelques informations intéressantes à propos de la voiture. Il précise que la voiture sera proposée « à beaucoup plus de 150 exemplaires ». S’il reconnaît que son prix restera en rapport avec sa puissance et ses performances, il dit aussi que ce prix sera « raisonnable » et que la voiture coûtera moins cher que l’Alpine A110 R Ultime. Sachant que cette dernière démarre à 265 000€, cela ne veut pas dire que la Turbo 3E sera une auto très abordable !

On se demande aussi si la voiture aura réellement un châssis carbone, un genre de technologie extrêmement coûteux qu’on ne trouve généralement que sur des super-sportives coûtant largement plus de 200 000€. D’après les journalistes d’Autocar, elle aura bien une carrosserie en carbone en tout cas.