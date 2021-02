Quels constructeurs vont devenir 100 % électriques ?

En Europe, la réglementation CAFE impose depuis 2020 un quota de CO2 pour les voitures vendues. La future norme Euro 7, attendue d'ici 2025, devrait quasiment mettre fin aux blocs thermiques purs. Puis il y aura les premières interdictions de vente pour les modèles non hybrides ou électriques, entre 2030 et 2040, et assurément une Euro 8 encore plus punitive. Le constat est donc simple : face à des normes et lois de plus en plus sévères, les constructeurs sont obligés d'électrifier leur gamme.

Certains ont déjà pris les devants avec un choix radical : ils ont décidé d'accélérer leur calendrier et d'aller rapidement au bout du chemin en promettant une gamme 100 % électrique. Le mouvement a plutôt été initié chez les firmes haut de gamme, sûrement rassurées par le succès et la popularité de Tesla. Mais il commence à faire des émules chez les firmes plus généralistes, avec une première grosse annonce du genre du côté de Ford.

On fait le point sur ceux qui ont officialisé leur bascule du thermique vers l'électrique.

Alpine

À peine relancé, Alpine s'apprête déjà à prendre une nouvelle direction. La bonne nouvelle est que Luca de Meo, nouveau patron du Groupe Renault, a assuré à la firme au A fléché un avenir. Mais il a décidé d'en faire un label 100 % électrique. Trois véhicules sont déjà annoncés : une citadine, un crossover compact et un nouveau coupé, qui prendra la relève de l'A110. Ce dernier sera mis au point avec Lotus, un partenaire bien utile pour partager les coûts. Le crossover reprendra la nouvelle base électrique de l'Alliance, CMF-EV.

Bentley

Shocking ? Alors que Porsche compte proposer des 911 thermiques le plus longtemps possible, Bentley a déjà acté une transition vers l'électrique pour toute sa gamme. Adieu donc V8 et W12 ! L'évolution va se faire en deux étapes. En 2026, toute la gamme sera électrifiée, avec de l'hybride rechargeable ou du 100 % électrique. Le premier modèle du genre sera lancé en 2025, il reposera sur une base développée actuellement par Audi. Le passage au tout électrique se fera en 2030.

Ford

Une annonce inattendue. Ford a annoncé que sa gamme de véhicules particuliers en Europe sera entièrement disponible en 100 % électrique en 2030. Et la marque nous a bien précisé qu'il n'y aura plus que ce type de moteur au programme à la fin de cette décennie, il en sera donc fini du thermique et même de l'hybride rechargeable. Pour l'instant, la marque n'a que la Mustang Mach-E en magasin. Le premier modèle électrique conçu en Europe sera prêt en 2023. Les lancements vont donc ensuite s'enchaîner pour avoir toute cette gamme branchée.

Jaguar

Une décision radicale prise par le nouveau patron de Jaguar Land Rover, Thierry Bolloré (l'ancien directeur général de Renault). Et la transformation sera rapide, puisqu'elle sera complète dès 2025. Toute la gamme va donc changer d'ici là. Et visiblement, Thierry Bolloré a souhaité partir d'une page blanche, puisqu'il a envoyé à la poubelle le projet de nouvelle XJ électrique, dont le développement était pourtant bien avancé ! L'homme n'a toutefois rien dit de plus sur la construction du nouveau portefeuille de produits. Il ne s'est même pas avancé sur la date de sortie du premier véhicule "nouvelle génération".