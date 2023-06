Qui sont les Français qui réparent le plus eux-mêmes ?

Il est difficile de faire plus économique que de réaliser l’entretien et la réparation de son auto, encore faut-il posséder les connaissances et le matériel. Pour la deuxième fois, le site de vente de pièces détachées Mister-Auto dresse une cartographie du « do it yourself ».

Par rapport à l’année 2021, le cru 2022 ne laisse pas apparaître de grosses différences. Ainsi, c’est toujours en Haute-Saône, en Corse et en Haute-Marne que l’on joue le plus de la clé à molette. C’est en effet dans ces trois départements que l’on commande le plus de pièces en ligne (rapportées au parc automobile de chaque département). Globalement, c’est dans le quart Nord-Est que l’on entretient le plus son auto puisque six départements sont représentés dans le top 10. L’année dernière, ils étaient au nombre de huit.

C’est à Paris et dans les Hauts-de-Seine que l’on intervient le moins soi-même. Ce constat s’explique pour plusieurs raisons : les véhicules récents ont la plus forte proportion, les voitures de société, bénéficiant d’un contrat de maintenance, sont en grand nombre, et la concentration d’immeubles impose souvent de se passer de garage. Ce dernier point complique considérablement une éventuelle opération.

Mister-Auto met en exergue leurs clientes. C’est dans le Cher et la Creuse qu’elles sont les plus nombreuses avec 17,9 % et 17,4 %. La Somme arrive en troisième position. Parmi les produits les plus achetés, les filtres à huile et l’huile moteur figurent respectivement à la première et à la troisième place. Ce sont les balais d’essuie-glace qui s’intercalent entre les deux. Ces trois produits s’avèrent presque identiques à ceux de l’ensemble des clients.

La Peugeot 206 en tête

Par rapport à 2021, les mêmes modèles de voitures se retrouvent en tête du classement, en lien logique avec le parc roulant. Ce sont les propriétaires de Peugeot 206, Renault Clio II et Peugeot 207 qui réparent le plus soi-même. Les Renault Clio III et Citroën C3 suivent.

À noter enfin que le panier moyen a augmenté de 10 %, qui s’explique en grande partie par l’inflation. Mister-Auto indique que ce chiffre est également dû par l’enrichissement de son offre, notamment au niveau des batteries, des pneus ou encore des ampoules.