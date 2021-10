Range Rover : la cinquième génération bientôt dévoilée

Le plus célèbre des 4x4 haut de gamme s'apprête à faire peau neuve. Land Rover vient d'annoncer que la prochaine génération du Range Rover sera dévoilée le mardi 26 octobre. Cette communication est accompagnée de teasers, dont une image volontairement floutée du profil.

On devine toutefois que le look extérieur du Range va évoluer par petites touches, se plaçant dans la lignée d'un style inauguré il y a plus de dix ans maintenant par le premier Evoque. Phares et feux devraient être affinés. Le Range adoptera aussi à son tour les poignées de portes dissimulées dans la carrosserie.

L'actuel Range a été lancé en 2012. On s'attend donc à une grosse évolution pour la technique et les technologies, même si le modèle a bien sûr évolué au cours de sa carrière. Il existe ainsi déjà en hybride rechargeable, motorisation sur laquelle l'accent sera mis pour le nouveau modèle. En revanche, il ne sera pas encore question de 100 % électrique, la marque ayant donné rendez-vous en 2024 pour son premier véhicule du genre.

Rendez-vous donc sur Caradisiac le 26 octobre (en début de soirée) pour tout voir et tout savoir de ce cinquième chapitre d'une histoire commencée en 1970.