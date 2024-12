Recharger sa voiture électrique en pleine journée pourrait couter moins cher en 2025

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a annoncé un remaniement des heures creuses et pleines. Cette décision vise à aligner la consommation des ménages avec la production d’énergie renouvelable. Emmanuel Wargon, la présidente de la CRE, souhaite « mettre en cohérence les tarifs et les capacités de production » et mieux positionner les heures creuses, « car certaines sont mal situées, vers 7/8 h ou vers 17 h », a-t-elle souligné. Et d'expliquer vouloir « garantir que les heures creuses restent avantageuses. Aujourd’hui il faut 30 % de sa consommation en heures creuses pour que cela devienne attractif ».

Chez EDF, le tarif « heures creuses » (0,2068 €/kWh), dont le client profite la nuit est inférieur au tarif de base (0,25 €/kWh). À l’inverse le tarif « heures pleines » (0,27000 €/kWh) est quant à lui bien supérieur. Pour que cela se répercute positivement sur sa facture, il faut donc pouvoir programmer l’utilisation de son électroménager et la recharge de son véhicule électrique la nuit. Mais il pourraut bientôt être possible de bénéficier d’heures creuses en pleine journée.

Nouvelles plages heures creuses

Un nouveau système devrait entrer en vigueur à partir de mi-2025. La Commission de régulation de l’énergie entend créer de nouvelles plages d'heures creuses en été, de 2 h à 6 h du matin et de 11 h à 17 h. Cela afin d' inciter les consommateurs à utiliser l’électricité lorsque la production d’énergie notamment solaire et photovoltaïque est à son paroxysme sans avoir à stocker l’énergie produite.

A contrario, de novembre à mars, le système d’heures creuses devrait perdurer la nuit et disparaître en journée (entre 11 h et 14 h). Les tarifs évolueraient également, avec des prix heures creuses encore plus attractifs afin d’encourager le plus de foyers possibles à souscrire à cette option. De quoi permettre de recharger sa voiture électrique en pleine journée à des tarifs très attractifs et ainsi baisser la facture d'électricité.

Aujourd’hui, 14 millions de foyers français sont concernés par le système de double tarification. Cette approche contribue à une meilleure gestion des ressources énergétiques et à la stabilité du réseau électrique national. Mais aussi à encourager une consommation plus responsable. Pour l'heure rien n'est encore gravé dans le marbre. Les négociations sont en cours entre la CRE, Enedis et les entreprises de distribution.