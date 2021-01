Rejets de CO2 : Mercedes rappelle 20 000 AMG

Mercedes annonce le rappelle de 20 000 véhicules à travers l'Europe, et pas n'importe lesquels : uniquement des AMG. Daimler explique avoir réalisé une erreur de programmation sur le calculateur de ces véhicules, qui provoquerait une mauvaise régénération du filtre à particules et une hausse de la consommation, qui induit une hausse des rejets de CO2, devenant supérieurs à ceux retenus sur le test d'homologation. Il faut rappeler qu'à l'avenir, les autorités européennes pourront mesurer les valeurs de rejets polluants et de consommation des véhicules déjà en circulation pour vérifier s'il n'y a pas d'écarts anormaux avec l'homologation.

Mercedes ne donne pas plus de précisions sur le détail des modèles, si ce n'est que "quatre séries" différentes sont concernées. La grande majorité des autos ont déjà été livrées, ce qui veut dire que les clients seront contactés pour un retour en atelier. Le reste est en stock chez les concessionnaires et sera mis à jour, demandant ainsi un petit délai de livraison supplémentaire probable. Les quelques autos encore dans les lignes de production sont déjà corrigées en usine.

Le constructeur allemand procèdera simplement à une reprogrammation pour retrouver un fonctionnement normal du filtre à particules et de la gestion moteur.