Relance du marché automobile : nouveaux bonus et baisse de la TVA à l'étude

L'industrie automobile est fortement secouée par la pandémie de Covid-19. Les ventes mondiales devraient chuter de 30 % en 2020. En France, suite aux mesures de confinement, le marché a déjà plongé de 72 % en mars, et pourrait être à - 90 % en avril.

Les concessions vont bientôt pouvoir rouvrir leurs portes, mais les constructeurs s'inquiètent de la reprise. Ils craignent que les Français ne retrouvent pas rapidement le chemin des showrooms. Pour favoriser la relance, la mise en place de nouvelles aides à l'achat est envisagée. Mi-avril, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire s'y était déjà montré favorable.

Le Parisien révèle que le gouvernement planche sur différentes mesures pour inciter les automobilistes à changer de voiture. Mais comme l'avait déjà précisé Bruno Le Maire, "pour qu’il y ait à la fois redémarrage de l’économie et une relance de la croissance, mais une croissance durable, verte, qui soit plus protectrice de notre environnement", les aides cibleraient les modèles branchés.

En ce qui concerne les 100 % électriques, le coup de pouce viserait d'abord les entreprises. Celles-ci pourraient de nouveau profiter d'un bonus maximal de 6 000 € sur les autos, alors que leur bonus a été divisé par deux le 1er janvier 2020. Pour les particuliers, le montant maximal était resté à 6 000 € et ne bougerait pas.

La grande nouveauté serait la mise en place d'un bonus pour les hybrides rechargeables. Cela a notamment été réclamé par PSA et Renault, qui commercialisent ou vont commercialiser des modèles de ce type : Citroën C5 Aircross, DS7 Crossback, Peugeot 3008 et 508, Renault Captur et Mégane. Le bonus serait toutefois moindre que celui des électriques.

Autre piste avancée par nos confrères, et pas des moindres : une TVA différenciée selon le type de motorisation pourrait être mise en place. Pour toutes les voitures neuves, le taux est aujourd'hui de 20 %. On imagine que ce taux pourrait baisser pour les modèles électriques et hybrides rechargeables.

Des aides pour l'achat de pièces d'occasion sont aussi à l'étude (TVA réduite, prime).