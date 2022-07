Renault accélère sur l'électrique

À Cléon, les moteurs et les boîtes de vitesses on connaît parfaitement, et ce depuis plus de soixante ans.

Avec 34 % de moteurs électriques fabriqués en 2021, l’usine Renault située près de Rouen a déjà mis un pied dans l’électrique. Renault souhaite maintenant y mettre les deux, avec comme objectif pour 2030, que 100 % des moteurs produits à Cléon soient électriques.

Selon Jose Vicente de los Mozos, directeur industriel du groupe Renault, cela se fera par étapes : « Nous monterons à 60 % en 2024, et 100 % en 2030. »

Après 317 000 moteurs électriques produits en 2021, l’usine de Cléon ambitionne maintenant la production d’un million de moteurs zéro émission en 2030.

Pour accélérer la transition vers l’électrique, Renault vient d’ouvrir à Cléon une ligne de production de moteurs ePT-160kW de la Mégane E-Tech, assemblée à Douai, sur un autre site français de la marque. Une autre, dédiée à la future R5 électrique et son moteur 6AK verra également le jour en 2024.

Pour Renault, l’investissement pour faire passer Cléon à l’électrique est conséquent, 620 millions €, mais semble nécessaire pour rivaliser avec les autres géants de l’industrie auto sur le marché de la mobilité électrique. Un train à ne pas rater.