Renault annonce un nouveau concept-car

Lors de la présentation des résultats financiers 2021 de Renault, Luca de Meo a dévoilé un teaser d'un nouveau concept-car. Celui-ci sera dévoilé en mai 2022. Selon les mots de la marque, cette étude de style incarne "les engagements de sa stratégie de développement durable : environnement, sécurité, inclusion".

Sur l'aspect de l'environnement, ce concept va d'abord mettre en avant sa motorisation hydrogène, un domaine où Renault est pour l'instant présent via les utilitaires. Le Losange évoque aussi l'économie circulaire, avec des matières recyclées et recyclables. Pour la sécurité, on attend des innovations technologiques. L'inclusion est pour sa part "présente au travers de la diversité des équipes et de l’accessibilité du véhicule".

Ce concept a été dessiné sous la direction de Gilles Vidal, qui a pris la tête du style Renault en 2020. Pour Luca de Meo, le véhicule marquera l'ouverture d'un nouveau chapitre chez Renault, donnant un aperçu de futurs modèles, à commencer peut-être par le Scénic électrique. Le teaser ne montre pas grand-chose, si ce n'est la signature lumineuse à l'avant, avec un regard sur deux étages. Le véhicule a l'air assez compact.