Renault Arkana : gamme revue avec de nouvelles finitions

L'Arkana est le dernier modèle avec l'ancienne structure de gamme de Renault. Mais au 1er juin, selon les infos du membre "Losange 1981" sur le forum Worldscoop, ce sera la fin des finitions Zen, Business et Intens. Place aux equilibre, evolution et techno. La finition au look sportif restera en revanche la RS Line, alors que l'on aurait pu s'attendre à avoir la nouvelle variante Esprit Alpine annoncée sur l'Austral.

À la place, Renault invente même encore autre chose ! Le modèle RS Line avec la motorisation hybride simple devient la E-tech engineered. Au passage, c'est une manière de gonfler le prix de la version la plus appréciée de la gamme !

Celle-ci se reconnaît à des éléments de décoration couleur or : lame dans la prise d'air avant, baguettes latérales, sorties d'échappement. En option gratuite, ces éléments peuvent être gris. À bord de cette version, on retrouve quelques touches "gold", notamment des surpiqûres et liserés décoratifs.

Pas de changement sous le capot, avec donc le modèle hybride simple de 145 ch, accompagné des blocs à micro-hybridation de 140 et 160 ch, dotés d'office de la boîte double embrayage EDC.

Les finitions et principaux équipements de série

equilibre : jantes 17 pouces, accès mains libres, clim auto, écran tactile 7 pouces, connexion Apple Car Play et Android Auto, aide au parking arrière, caméra de recul, phares full LED.

: jantes 17 pouces, accès mains libres, clim auto, écran tactile 7 pouces, connexion Apple Car Play et Android Auto, aide au parking arrière, caméra de recul, phares full LED. evolution : equilibre + navigation, siège conducteur électrique, feux de route automatiques, reconnaissance des panneaux de signalisation.

: equilibre + navigation, siège conducteur électrique, feux de route automatiques, reconnaissance des panneaux de signalisation. techno : evolution + instrumentation numérique 10 pouces, écran tactile 9,3 pouces, chargeur à induction, jantes 18 pouces, régulateur de vitesse adaptatif, avertisseur sortie de stationnement, détecteur d'angle morts, Renault Multi Sense.

: evolution + instrumentation numérique 10 pouces, écran tactile 9,3 pouces, chargeur à induction, jantes 18 pouces, régulateur de vitesse adaptatif, avertisseur sortie de stationnement, détecteur d'angle morts, Renault Multi Sense. RS Line : techno + sièges avant et volant chauffants, aide aux créneaux, boucliers spécifiques RS Line, sellerie cuir et suédine. + Elements de décor Gold pour E-tech engineered.

Les prix