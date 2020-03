Le moteur

Le Captur hybride rechargeable reprend la mécanique de la Clio hybride simple. Il y a donc un ensemble composé d'un quatre cylindres essence 1.6 atmosphérique et de deux moteurs électriques. Le principal peut faire avancer l'auto, avec d'ailleurs toujours un démarrage en 100 % électrique, le second fait office d'alterno-démarreur (pour démarrer le thermique ou recharger la batterie lors des décélérations).

La différence avec la Clio concerne la batterie, plus puissante (400V) et de plus grosse capacité, avec 9,8 kWh. Cela permet d'avoir une puissance maxi cumulée de 160 ch contre 140 ch sur la Clio. Renault annonce une autonomie en 100 % électrique de 50 km (jusqu'à 135 km/h) avec le cycle WLTP. La batterie peut se recharger par branchement en 3 à 5 heures selon le type de prise, y compris domestique. La trappe se trouve du côté droit à l'arrière.

Côté look : rien ne bouge Sur ce point, Renault n'a pas perdu de temps. Rien ne change à l'extérieur, si ce n'est la deuxième trappe pour la prise et des badges. La marque aurait pu imaginer des jantes ou couleurs spécifiques. Idem à bord, pas de personnalisation. On trouve juste sur la console centrale un bouton "EV" qui permet d'actionner directement le mode électrique. Les écrans ont des affichages dédiés. Bon point, ce Captur conserve sa banquette coulissante et préserve son volume de coffre au-dessus du plancher. Sous le faux plancher, un espace de 40 litres permettra de stocker les câbles de recharge.

La gamme, les équipements, les prix

Intens : 33 700 €

En série : freinage d'urgence actif avec détection des piétons et cyclistes, lecture des panneaux de signalisation, aide au maintien dans la voie, feux de route automatiques, phares full LED, aide au parking arrière, rétros électriques et dégivrants, climatisation automatique, banquette coulissante 1/3-2/3, navigation sur écran tactile 7 pouces, jantes 18 pouces, peinture bi-ton…

Initiale Paris : 37 200 €

Intens + assistance aux créneaux, surveillance des angles morts, sellerie cuir, sièges avant et volant chauffants, instrumentation numérique, écran navigation 9,3 pouces, système audio Bose…

Par rapport aux autres moteurs

L'écart de prix avec le plus puissant des essences, le 1.3 TCe de 155 ch à boîte double embrayage EDC 7, est de 6 400 €. Le surcoût est donc conséquent, mais il s'explique par la fiche technique plus complexe, avec une batterie 9,8 kWh… sans compter les investissements pour développer l'E-Tech. Mais avec 50 km d'autonomie électrique, cela peut être intéressant.

Côté diesel, l'écart est de 5 200 € avec la déclinaison Blue dCi 115 ch à boîte EDC 7. On rappelle que l'hybride annonce 160 ch, même s'il faudra attendre les essais pour être sûr d'avoir les sensations d'un modèle de cette puissance.

La concurrence

On peut presque dire qu'il n'y en a pas, car le Captur est le premier véhicule du segment B proposé en hybride rechargeable. Reste qu'il mesure 4,23 mètres de longueur, ce qui n'est plus si urbain. Avec ce type de motorisation, le rival le plus proche est le Kia Niro. Le coréen est plus imposant avec 4,36 mètres. Il est en revanche un peu moins puissant avec 141 ch.

Le Captur s'affiche à partir de 33 700 € en Intens, ce qui en fait le moins cher des hybrides rechargeables. Le coréen commence à 35 990 €, avec un équipement un peu moins généreux. Sa variante Premium est à 41 990 €, contre 37 200 € pour le Captur Initiale Paris, généreusement doté.

Dans un gabarit plus proche du Captur, il y a le Mini Countryman Cooper S E ALL 4, qui s'étire sur 4,30 mètres. Le britannique reçoit un trois cylindres essence et un bloc électrique situé à l'arrière, ce qui permet d'avoir quatre roues motrices, et une puissance de 224 ch. Le prix s'en ressent, avec 40 500 € en prix de départ.

Avec une longueur identique au Captur, il y aura aussi le Jeep Renegade 4xe. Mais celui-ci sera plus puissant, 240 ch, et quatre roues motrices, avec un 1.3 essence à l'avant et un bloc électrique à l'arrière. Ce Renegade hybride est pour l'instant proposé avec une série spéciale de lancement First Edition à 40 900 €.