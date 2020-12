Renault Captur : un nouveau moteur micro-hybride

Toutes les nuances de l'hybride. Voilà ce que va bientôt proposer le Captur. Disponible depuis mi-2020 en hybride rechargeable, il recevra dans quelques semaines le moteur hybride simple E-Tech de 140 ch.

Et il faut donc ajouter dès à présent la micro-hybridation, avec alterno-démarreur et petite batterie lithium-ion 12V. Ce système récupère ainsi l'énergie pendant les phases de décélération, énergie qui permettra ensuite d'assister le thermique dans les phases les plus énergivores, comme le démarrage et les accélérations. La micro-hybridation permet de faire baisser les rejets de CO2 à moindres coûts.

Sur le Captur, cette technologie arrive avec le 1.3 TCe de 140 ch, qui remplace le bloc de 130 ch. Le couple maxi est de 260 Nm, 20 Nm de plus que le 130 ch. Ce nouveau moteur est proposé avec boîte manuelle et boîte double embrayage EDC 7 rapports. Les rejets de CO2 vont de 130 à 135 g/km selon les finitions, alors qu'ils étaient de 140 à 148 g/km avec le 130 ch. Bon point : ce Captur 140 ch évite en bonne partie le malus, qui commencera à 133 g/km en 2021.

Autre changement côté moteur : l'abandon du TCe de 155 ch. En matière de finitions, la variante de base Life s'apprête à être retirée du catalogue.

Les prix du TCe 140 ch

Boîte manuelle > Zen : 23 250 €, Intens : 25 750 €.

Boîte EDC 7 > Zen : 25 050 €, Intens : 27 550 €, Initiale Paris : 31 050 €.