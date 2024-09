Renault et Stellantis critiqués sur les derniers crash-tests

L’EuroNCAP vient de communiquer sur sa dernière fournée de résultats à ses mesures de crash-tests et autres épreuves évaluant la sécurité des nouveautés du marché automobile. Comme d’habitude, il y a beaucoup de voitures notées « cinq étoiles » avec la nouvelle Volkswagen Passat et sa cousine la Skoda Superb Combi, l’Audi Q6 e-tron, le Ford Explorer, le Subaru Crosstek et le XPeng G6 tous auréolés de la note maximale (avec une mention très bien pour la Passat et la Superb, qui ont droit à 93% en score de protection du conducteur).

Mais il y a aussi des résultats moins bons : les Renault Captur restylés et Symbioz ne récoltent que quatre étoiles sur cinq. Ils affichent toujours un bon niveau de sécurité générale mais l’EuroNCAP constate qu’ils ne font plus offices de référence du marché en matière de sécurité contrairement à leurs prédécesseurs de la marque.

Seulement trois étoiles pour le Jeep Avenger

Et c’est encore pire pour le Jeep Avenger : il n’obtient que trois étoiles sur cinq, pénalisé par de mauvais niveaux au registre de la protection piéton (score de 59%) et celle des systèmes de sécurité actifs liés aux aides à la conduite (53%). Si le SUV urbain conserve un bon niveau de sécurité pour le conducteur et les enfants, l’EuroNCAP note que les enfants de 10 ans s’exposent à des blessures en cas de choc latéral à l’arrière et qu’il ne dispose pas de système de détection d’enfant. L’EuroNCAP, qui a déjà été assez critique sur d’autres nouveautés récentes de Stellantis, estime que le groupe ne doit pas « faire d’économies sur la sécurité de ses clients ». Une petite pique remarquée à l’encontre du nouveau géant de l’industrie automobile mondiale.