Renault investit gros en Espagne avec plusieurs nouveaux modèles

Renault célèbre l'Espagne en cette année décidément porteuse pour ce pays si important aux yeux de certains groupes automobiles. Après les milliards annoncés par le groupe Volkswagen qui veut faire de l'Espagne un pôle de l'électromobilité, voilà Renault et son milliard d'euros pour moderniser et transformer les usines de Valladolid et Palencia, qui travaillent déjà sur le segment B (Captur) pour la première, et segment C (Mégane) pour la seconde.

L'objectif pour Renault est de produire 2 nouveaux modèles du segment B à Valladolid à partir de 2024, dans une usine qui fabriquera également de "nouvelles" motorisations hybrides. Du côté de Palencia, trois nouveautés du segment C/D sont au programme. Elles devraient en fait être les fameuses multiples carrosseries (classique, long et coupé) sur la base du prochain Kadjar, comme nous vous l'avions confirmé.

Il ne faut pas oublier la troisième usine, à Séville, qui produira deux nouvelles boîtes de vitesses à partir de 2022 et 2024. Certains se demanderont ce qu'il reste à la France, mais l'Hexagone reste le pôle spécialisé du véhicule électrique pour Renault.