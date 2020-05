Renault : l'usine de Flins se met à produire des masques

Le hasard du calendrier amène parfois des situations assez cocasses. Alors que nous apprenions ces dernières heures les éventuelles fermetures d'usines en France pour Renault, voilà que le groupe communique ce matin sur de nouveaux aménagements à l'usine de Flins, qui fait l'objet d'une rumeur de fermeture dans le Canard Enchaîné.

Flins va en effet produire des masques aux côtés des Zoe : "la ligne de fabrication réalise en automatique les soudures par ultrasons, en passant par différentes opérations : déroulage des non tissés, découpe et mise en place de la barrette nasale, soudure et découpe, retournement du masque, dépose et soudure des élastiques. Un contrôle par caméra permet de vérifier la production et garantir un très haut niveau de qualité. L’ensemble des machines et matériaux utilisés pour la fabrication seront de provenance française ou européenne".

1000 mètres carrés seront alloués à cette unité de production, dès cet été. Les masques seront ensuite destinés aux employés du groupe en France et en Europe. Une vingtaine d'employés seront formés spécifiquement pour la production de ces masques.