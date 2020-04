Renault : la Clio R.S transformée pour rappeler la R5 Turbo

Il se fait appeler "The Kyza", et c'est un habitué des créations virtuelles déjantées sur la base de modèles automobiles existants. Le pro de la modification et du rendu 3D s'est attelé, cette fois, à trouver une héritière a feue R5 Turbo en partant d'une Clio. La mythique citadine française délurée, qui a brillé en championnat de rallye, aurait pu devenir ceci dans un monde libre d'imagination et de contraintes.

On retrouve évidemment certaines marques de fabrique de la "Turbo" comme les écopes latérales, les hanches XXL ou encore le diffuseur arrière abritant les sorties d'échappement. Le reste est un peu plus "libre" dans le design et rappelle moins la R5 Turbo. Le designer aurait notamment pu pousser le concept jusqu'à la livrée, avec les couleurs de la version "Cévennes", probablement celle qui est la plus connue dans l'esprit des amateurs.

Evidemment, on ne peut s'empêcher de penser que c'est la Twingo III qui aurait été l'idéal de la transformation pour ressembler à la R5 Turbo, avec son moteur arrière et ses formes plus proches. Mais "Kyza" n'apprécie visiblement pas du tout la petite au losange...