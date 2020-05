Renault lance son service d'autopartage Zity à Paris : 500 Zoé disponibles, et abordables

Le lancement de Zity (contraction de Zoé et city ?) devait avoir lieu le lundi 16 mars 2020. Les événements en ont décidé autrement, vous l'aurez compris, et c'est finalement ce mercredi 20 mai que le service d'autopartage de Renault, destiné à la ville de Paris (et Clichy), fait ses premiers pas.

Et ce dans le plus strict respect des mesures sanitaires et barrières mises en place pour lutter contre le Covid-19 (enfin presque, nous le verrons).

Ce sont donc 500 Renault Zoé qui sont mises en service ce jour. Un chiffre modeste certes, comparé aux feues 3 700 Autolib' qui avait été mises en service au plus fort de leur règne, qui a duré de 2011 à 2018. Mais qui permet théoriquement de ne jamais se trouver à plus de 300 mètres d'une voiture estampillée Zity.

Le service remplace Mov'in Paris, que Renault animait en partenariat avec Ada, ce dernier récupérant la gestion de ce dernier. Zity, avec ses 500 Zoé 100 % électriques (bien sûr), disponibles 24h/24, 7j/7 toute l'année, fait donc mieux que Mov'in Paris et ses 300 voitures seulement, thermiques pour la plupart.

Des tarifs agressifs au lancement

Les tarifs sont globalement abordables. Pas d'abonnement obligatoire, pour commencer, seulement une inscription validée sous 24 à 48 heures. Une application gratuite téléchargeable sur iOS ou Android permet alors de localiser, réserver et restituer les véhicules. L'utilisation est payée à la minute, au tarif de 0,29 €, sans minimum forfaitaire. Vous pouvez louer une Zoé "Zity" pour 4 minutes si vous le souhaitez.

C'est plus abordable que les tarifs d'Autolib naguère, qui étaient fixés à 0,32 € sans abonnement, avec un minimum de 20 minutes.

Il existe aussi des forfaits, avec un tarif fixe pour les usages prolongés :

24 heures : 35 €

48 heures : 55 €

72 heures : 65 €

Le tarif le plus avantageux est appliqué automatiquement selon la durée d'utilisation.

Enfin des "packs économies" sont proposés, pour une utilisation en plusieurs fois pour les usagers réguliers :

Le pack malin 30 €, qui donne droit à 35 € crédités sur l'application.

Le pack malin 50 €, qui donne droit à 60 €.

Le pack malin 80 €, qui donne droit à 100 €.

Crédits qui sont donc valables à Paris, Clichy, mais aussi Madrid, où le service, déjà existant, sera réactivé à la même date, ainsi que dans d'autres villes où il pourrait être développé à l'avenir (Boulogne-Billancourt est sur les rangs).

À noter qu'un tarif "stand-by" de 0,13 € par minute est appliqué sur demande si vous souhaitez conserver le véhicule lors d'un stationnement de courte durée, ce dernier étant libre et gratuit sur toutes les places de voiries autorisées.

Ce sont des tarifs résolument bas, pour faire démarrer le service. Il n'est pas précisé jusqu'à quand ils sont garantis.

L'application Zity permet de visualiser les emplacements des voitures, de les réserver, de savoir si elles sont équipées d'un siège enfant (c'est le cas pour 150 d'entre elles), de déverrouiller et de refermer l'auto dès lors qu'elle est garée sur un emplacement autorisé.

Les locations ne seront possibles qu'à partir d'un certain niveau de charge, non communiqué. En deçà de ce niveau, les Zoé seront récupérées par des employés du service, pour être entretenues et rechargées. Renault prévoit une recharge tous les 3 jours seulement, grâce à la forte capacité de la batterie de la nouvelle Zoé. Mais cela a quelques impacts en termes de mesures sanitaires.

Des mesures sanitaires pas parfaites, de façon compréhensible

Les mesures sanitaires mises en place visent à respecter les recommandations du ministère des transports. Ainsi les employés du service doivent respecter la distanciation sociale à la pose et à la reprise des véhicules, ils doivent porter un masque. Lors des opérations de recharge et de maintenance, ils procéderont à une désinfection de toutes les surfaces pouvant être en contact avec les mains des usagers, à l'aide d'une solution antivirale et antimicrobienne.

Il sera également demandé aux usagers de respecter les gestes barrières, de se laver les mains ou de se les désinfecter à l'aide d'une solution hydroalcoolique avant de monter dans le véhicule et après chaque trajet. Cette dernière mesure est importante dans la mesure où les Zoé n'étant rechargées que tous les 3 jours, elles ne seront pas désinfectées entre chaque client. Le service Renault Zity a toutefois doublé le nombre de "jockeys" pour la manutention et la recharge des voitures, afin de pouvoir effectuer des opérations aléatoires plus régulières en voirie.