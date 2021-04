Renault, les crabots et les Lego

Depuis quelques mois déjà, Renault commercialise des versions hybrides de ses Captur ou encore Clio sous l'appellation "E-Tech". Mais il a fallu partir d'une feuille totalement blanche pour cette transmission qui se devait simple, légère et adaptées à tous types de véhicules, tout en étant compatible avec un hybride simple, comme rechargeable (et ainsi proposer un mode 100 % électrique). Renault nous raconte justement la génèse de cette boîte à crabots inédite : tout est parti de morceaux de Lego.

"En voyant chez moi, mon fils jouer avec des petits pignons de LEGO Technic, je me suis dit ‘tiens mais finalement, ce n’est pas si loin de ce que je voudrais faire’. Donc j’ai acheté pièce par pièce les boîtes qui m’intéressaient pour avoir tous les éléments de montage. J’ai eu l’idée de faire cela d’abord pour m’aider moi dans la compréhension de ce qu’il fallait faire. Après une vingtaine d’heures de ‘travail’ sous l’œil un peu étonné de mon fils, la maquette était née."

Problème : il fallait ensuite présenter le "prototype" le moins cher de l'histoire de Renault aux chefs de projet du moment. Et l'un d'eux n'était autre que Gérard Detourbet, le très exigeant personnage à l'origine du succès de la Logan et du succès fulgurant de Dacia.

"Renault a toujours été une entreprise très ouverte, surtout pour la partie Recherche. Mais le jour où j’ai amené la maquette au chef de projet Gérard Detourbet et au Directeur de la Recherche Rémi Bastien, je ne savais pas comment ils réagiraient. Ils ont tourné autour de la maquette, ils l’ont touchée et ils ont senti qu’on avait un vrai objet. Et je me souviendrai toujours de la remarque de Gérard Detourbet qui a dit : ‘Si on peut le faire en LEGO, c’est que ça va marcher !'".

18 mois plus tard, une version grandeur nature était prête à rouler. Cette boîte de vitesses, compacte et plutôt "simple" de conception, offre le gros avantage d'intégrer les deux moteurs électriques nécessaires à l'hybridation. En clair, cet ensemble de mécanique et d'électronique pourrait s'adapter à n'importe quel moteur transversal, ou presque.