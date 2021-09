Renault : les hausses de prix s'enchaînent

L'inflation, elle est aussi chez Renault ! Selon les infos d'un membre de Worldscoop, la prochaine grille de tarifs de la marque, applicable à partir du 5 octobre, apportera une augmentation des prix quasi générale !

Pour le Twizy, la hausse sera de 200 €. La Twingo prendra 300 €. Selon les finitions, la Clio va augmenter jusqu'à 400 €. Ce sera aussi + 400 € pour la Mégane et l'Arkana. Renault aura la main lourde pour le Captur, avec des hausses variant de 500 à 750 € !

Même le vieux Kadjar, pourtant proche de la retraite, va voir ses prix relevés de 500 €. Le Losange va également augmenter des véhicules tout juste lancés, avec + 250 € pour le Kangoo, qui franchira ainsi déjà la barre symbolique des 25 000 €. Le Trafic VP va carrément prendre 750 €.

Mine de rien, Renault avait déjà fait flamber les prix en janvier. En début d'année, la Clio avait pris jusqu'à 500 €. C'était jusqu'à 700 € de plus pour la Twingo et jusqu'à 900 € pour le Kadjar ! Et la marque avait remis ça en juin, avec jusqu'à 600 € de plus pour la Clio ou 700 € sur le Kadjar ! La firme low-cost Dacia n'est d'ailleurs pas en reste. La nouvelle Sandero va aussi augmenter (de 200 à 300 €, hors modèle de base) le 5 octobre. Les prix avaient déjà été revus à la hausse en mars et en juin !

L'évolution des grilles de prix, ce n'est pas nouveau chez les constructeurs automobiles, mais ces révisions des tarifs semblent de plus en plus fréquentes. Du côté de Renault, cela est d'abord lié à la volonté de Luca de Meo de rendre les voitures plus rentables. L'heure n'est plus à la course aux volumes. L'un des objectifs du nouveau directeur général est de faire fortement augmenter le panier moyen du client Renault.

Cela passe toutefois par le lancement de nouveaux modèles sur le segment C, celui des compacts. Et cela passe par le lancement de véhicules qui font vraiment envie aux clients, et qu'il n'est donc pas nécessaire de brader ! L'Arkana est le premier exemple de ce renouveau de la stratégie, dont les premiers effets ont été constatés dans les résultats financiers de janvier à juin 2021. Le renouveau se poursuivra avec l'arrivée en 2022 d'un Kadjar 2 bien plus ambitieux.

D'ailleurs, la forte hausse des prix de l'actuel doit sûrement servir à faire monter la barre des prix qui servira de base de comparaison pour le nouveau modèle, qui sera assurément plus cher encore. En attendant, les concessionnaires vont devoir faire encore plus d'efforts pour écouler l'actuel, qu'il faut bien brader ! C'est d'ailleurs le paradoxe de cette rentrée chez Renault, avec des prix en hausse, mais aussi des promos plus généreuses (jusqu'à 7 000 €).

La multiplication des augmentations, elle est aussi liée au contexte économique actuel. Les constructeurs sont impactés par la flambée des cours des matières premières. Jean-Dominique Senard, président du groupe Renault, avait alerté sur cet aspect au printemps. Il avait déclaré que les entreprises "vont devoir faire ce qu'il faut pour survivre et donc passer une partie de ces hausses de prix vers le public". Pour préserver leurs marges, les marques doivent donc revoir les tarifs. Et ce n'est pas tout, à cela s'ajoute la pénurie de composants électroniques ! Elle entraîne de nombreuses coupures de production et allonge les délais de livraison. La hausse des prix permet de limiter (un peu) la casse sur la rentabilité.