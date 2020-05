Renault : les Scénic, Talisman et Espace ne seront pas remplacés

Plus que quelques jours avant la révélation d'une nouvelle feuille de route pour Renault. La présentation, prévue fin mai, contiendra un vaste plan d'économies de deux milliards d'euros sur trois ans. Pour baisser les coûts et améliorer la rentabilité, aucun poste ne sera épargné, du patrimoine immobilier et industriel aux effectifs, en passant par le retrait de marchés peu rentables. Il y aura aussi un beau ménage dans la gamme et les projets.

Le constructeur au Losange va notamment faire une purge du côté des grands modèles. Une source de Reuters vient de déclarer : "L’ensemble du projet n’est pas encore gravé dans le marbre, mais on peut d’ores et déjà enlever l’Espace, le Scenic et la grande berline Talisman du futur plan produit, il est quasiment acquis que ces modèles ne seront pas renouvelés et qu’ils vont s’arrêter."

Cela n'a rien de surprenant. La mode est aux SUV ! Elle n'est plus aux monospaces et aux berlines. Renault s'était d'ailleurs déjà posé la question de proposer un Scénic 4 et un Espace 5 ! La marque n'avait pas voulu se retirer prématurément du marché des monospaces compacts, qui ont encore des adeptes en Europe. Et elle n'avait pas osé mettre fin à une de ses icônes, l'Espace, premier grand monospace européen, lancé en 1984.

Il se murmurait que Renault remplacerait les deux carrosseries du Scénic et l'Espace par un unique monospace, plutôt dans la continuité du Grand Scénic. Il y aura bien un seul véhicule pour donner une suite aux monospaces du Losange, mais ce sera finalement une version longue du prochain Kadjar !

Le ménage ne devrait pas s'arrêter là. Le Koleos est également sur la sellette et le Losange va resserrer au maximum son offre de compactes. La Mégane devrait ainsi avoir une suite, mais avec une seule carrosserie. Renault mettrait fin au break et à la berline à coffre proposée sur certains marchés.