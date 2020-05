Renault, Nissan, Mitsubishi : les grandes manœuvres commencent la semaine prochaine

En réponse à

Tu veux qu'on parle de Renault avec ses séries limitées non assumé , mon père a acheté une Clio Billabong de 2003 super jolie bleu turquoise métallisé avec des super jantes oliver unique pour le modèle acheté en 2004 la voiture acheté chez Renault occasion ,il se fait voler les jantes oliver et une parti de l'intérieur qui est très beau bicolore bleu et noir il va chez Renault pour refaire l'intérieur et ils disent à mon père désolé on fait plus ces jantes oliver et cet intérieur une honte la voiture avait seulement trois ans du coût on se retrouve avec un intérieur qui avait rien avoir et des jantes oliver classic Renault pourri il a vite vendu dégoûté