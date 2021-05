Renault : nouvelle version 160 ch pour l'Arkana

La gamme de l'Arkana s'étoffe. Lancé au printemps en essence 140 ch microhybride et en hybride E-Tech 145 ch, le premier SUV coupé de la marque au losange gagne un second bloc essence. Toujours sur la base du 1.3 TCE, ce quatre cylindres affiche 160 ch et un couple en hausse de 20 Nm par rapport à la version 140 ch. Précisions que ces deux moteurs sont à microhybridation 12V.

Le TCE 160 est homologué à 130 g/km de CO2 et 5,7 l/100 km en cycle mixte, ce qui lui permet d'éviter tout malus. En plus de cette nouvelle mécanique intégrée au catalogue, Renault annonce la fonction "Stalling Stop" sur ses moteurs essence TCE 140 et 160. Il s'agit en fait d'un mode "roue libre" lorsque le conducteur relâche l'accélérateur entre 30 et 140 km/h. Mais à l'inverse de l'équivalent chez d'autres constructeurs, ici, la fonction peut être désactivée via le menu du Multi Sense.

Si le Captur, cousin de l'Arkana, est proposé en version hybride rechargeable, rappelons que Renault n'avait pas confirmé de telle déclinaison sur son SUV coupé, qui partage pourtant toutes ses bases techniques avec le Captur. Pour l'heure, la seule variante hybride est donc l'E-Tech 145 ch.