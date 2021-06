Renault officialise la création d'une usine géante de batteries à Douai

En réponse à

Qu'est-ce qu'on est con en France de subventionner des emplois alors que les autres pays ne le font pas ! On vient de me dire que c'était comme ça dans tous les pays, en fait. D'ailleurs, il est sans doute préférable de subventionner des emplois plutôt que de devoir payer les chômeurs qu'il y en aurait en plus sans ces subventions, non ?