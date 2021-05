Renault prépare de nouveaux moteurs hybrides jusqu'à 280 ch

À l'occasion de la conférence de presse Renault Talk, Gilles Le Borgne, directeur de l'ingénierie du groupe, a donné des informations intéressantes sur la deuxième famille de moteurs hybrides de Renault, pour "les segments supérieurs, et notamment les SUV compacts".

Ces nouveaux blocs E-Tech seront ainsi inaugurés par le remplaçant du Kadjar et ses dérivés. Renault prépare en effet trois véhicules : le SUV compact classique, une version longue 7 places et une variante coupé. Ces futurs baroudeurs auront donc des moteurs électrifiés conçus en interne et non pas repris aux partenaires de l'Alliance, Nissan et Mitsubishi. Renault devait bien utiliser la technologie plug-in de Mitsubishi, mais celle-ci n'est pas adaptée à la prochaine norme Euro 7.

Alors que la base de la première famille est un quatre cylindres essence 1.6, ce sera pour ces nouveaux moteurs un tout nouveau 3 cylindres 1.2 litre. Mais les puissances seront bien plus élevées. Alors que le premier hybride simple de Renault annonce 140 ou 145 ch selon les modèles, ce sera jusqu'à 200 ch avec ces nouveaux blocs. Et pour l'hybride rechargeable, la puissance maxi sera de 280 ch, au lieu de 160 ch sur les Captur et Mégane E-Tech Plug-in. La déclinaison rechargeable sera une quatre roues motrices.

Gilles Le Borgne a fait savoir que le nouveau moteur hybride simple sera prêt en 2022, année de lancement du remplaçant du Kadjar. Par contre, il faudra attendre 2024 pour l'hybride rechargeable