Renault présente ses mesures pour la reprise des ventes dans les concessions

"La marque a d'ailleurs un gros portefeuille de commandes car celui-ci avait été gonflé par des retards de livraison volontaires en début d'année, afin de profiter de la grille de malus WLTP mise en place le 1er mars, jugée plus avantageuse dans de nombreux cas."

Les fanboys PSA allergiques à tout ce qui porte un losange et qui se gargarisaient des performances très moyennes de Renault en janvier et février risquent effectivement de déchanter sévèrement. Ce n'est visiblement plus un secret que Renault a retardé des immatriculations car le nouveau barème du malus calculé sur cycle WLTP, mis en place le 1er mars, est beaucoup plus favorable aux motorisations du groupe (et notamment au 1.3 TCe, qui a vu ses malus baisser, voire s'annuler, significativement).

A contrario, PSA a immatriculé et masse en janvier et février car les 1.2 et 1.6 Puretech ont pris cher avec le nouveau barème. Preuve en est : PSA a des stocks de véhicules immatriculés non vendus plus importants que Renault et redémarre ses usines plus tard.