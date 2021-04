Renault propose une Zoe d'occasion à 4 € par jour

Renault tente visiblement de trouver une nouvelle voie commerciale pour ses retours de Zoe en location. La marque au losange annonce en effet l'arrivée du leasing sur les Zoe d'occasion, avec un prix en apparence alléchant : 4 € par jour, soit 120 € par mois. Evidemment, comme toujours avec les locations, il faut regarder les conditions pour bien comprendre l'offre.

Ce tarif est à titre d'exemple sur une Zoe 41 kWh Life de 3 ans et 25 000 km (dans la limite des stocks), après un premier loyer de 3500 €, qui pourra être ramené à 0 seulement si vous pouvez bénéficier de la prime à la conversion. Sinon, il faudra compter un premier loyer à 2500 €, grâce aux 1000 € de bonus écologique. Le contrat court sur 37 mois et 30 000 km, et dans les 120 € mensuels, il faut savoir qu'il y a 39 € de location de batterie. Et oui, une Zoe âgée de 3 à 4 ans est une Zoe qui avait un système de location de batterie.

Ce leasing en occasion à "4 € par jour" est-il intéressant ? Pas tant que cela, si on le compare à l'offre en neuf. Une Zoe Life R110 de 2021 dispose d'une batterie de 52 kWh, et la location est de 149 € par mois, pour la même durée et le même kilométrage. Seul le premier loyer est plus élevé (3400 €, hors éventuelle prime à la conversion). Mais pour tout le reste, la Zoe neuve est au final bien plus intéressante, d'autant plus qu'il est possible de négocier une remise qui fera baisser potentiellement les mensualités.