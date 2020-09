Renault recrute encore chez Seat

Sous l'impulsion de Luca de Meo, le nouveau directeur général, le groupe Renault est en pleine transformation. Il va être réorganisé en quatre "business units", suivant quatre marques : Renault, Dacia, Alpine et un label dédié aux nouvelles mobilités.

Autre évolution annoncée ce jour : la création d'un poste de directeur de la communication des marques. Il aura "pour mission de développer la communication des marques et des produits et d'assurer la cohérence entre la communication de ces marques et celle du Groupe". On reconnaît là l’importance qu'accorde de Meo au marketing.

Fait intéressant : le poste est attribué à Christian Stein. Et l'homme, né en France en 1970, était auparavant directeur de la communication et des relations institutionnelles de Seat, depuis 2015. Il avait rejoint l'espagnol en 2011 en tant que directeur marketing. Or, Seat, c'est le constructeur que dirigeait Luca de Meo ! Ce n'est pas le premier ancien collègue que de Meo fait venir chez Renault, puisque cet été, le Losange a recruté Alejandro Mesonero-Romanos, qui était le patron du style de Seat !

Christian Stein a commencé sa carrière chez PSA aux débuts des années 1990, exerçant différentes fonctions marketing, notamment au Royaume-Uni.