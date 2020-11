Renault Scénic : un mini restylage

2020 est l'année du restylage chez Renault. Le Losange a ainsi rafraîchi les Mégane, Talisman et Espace. Il restait à revoir le Scénic. C'est chose faîte… ou presque. Comme le montrent les infos d'un membre du forum Worldscoop, le monospace fait l'objet de retouches, mais très subtiles. Le mot restylage peut ainsi sembler exagéré. On pourrait davantage dire que c'est une nouvelle collection.

Les plus observateurs remarqueront à l'avant les décors de calandre revus, les nouveaux inserts chromés autour des antibrouillards, également changés, ou la grille de prise d'air modifiée. Les optiques passent au full LED Pure Vision, en série dès la base Zen. Le Scénic reçoit aussi une antenne requin. Côté personnalisation, on note un nouveau type de jantes 20 pouces et deux couleurs de carrosseries inédites : Bleu Topaze et Rouge Millésime. En revanche, le Jaune Miel, couleur de lancement, disparaît.

À bord, c'est le service minimum, puisqu'il y a seulement de nouvelles selleries. Le Scénic n'a donc pas le droit à la mise à jour technologique vue sur les autres Renault, avec écran tactile agrandi et instrumentation 100 % numérique. Preuve que ce n'est pas vraiment un restylage et que Renault dépense a minima pour un modèle qu'il semble avoir déjà condamné. On oublie aussi la conduite semi-autonome.

Le Scénic ne va d'ailleurs pas être aidé dans sa fin de carrière. Il ne profitera pas d'hybride et va perdre ses diesels, le 1.7 dCi ne passant pas la norme Euro6d full. Il va donc rester l'essence 1.3 TCe, qui est pour l'instant décliné en 115, 140 et 160 ch.

À noter que Renault propose toujours les deux carrosseries du Scénic, alors que Citroën a mis fin au C4 SpaceTourer court.

Les prix

Essence

TCe 115 ch > Zen : 28.100 €.

TCe 140 ch* > Limited : 31.300 €, Intens : 32.800 €, Black Edition : 34.800 €.

TCe 160 ch EDC > Intens : 36.200 €, Black Edition : 38.200 €.

Diesel (jusqu'en fin d'année)

Blue dCi 120 ch* > Zen : 30.800 €, Limited : 32.800 €, Intens : 34.300 €

Blue dCi 150 ch* > Intens : 35.300 €, Black Edition : 37.300 €.

Boîte EDC en option à 2.000 € (non dispo sur Zen).

Prix pour le Scénic court. Le Grand Scénic coûte 600 € de plus (non dispo en TCe 115, et TCe 140 € Zen à 29.900 €).