Renault Talisman : nouveau moteur essence et retour de la série spéciale Limited

La Limited est un incontournable de la gamme Renault. Cette série spéciale est déjà proposée sur les Twingo, Clio, Mégane, Scénic et Kadjar. En février, elle fait son retour dans l'offre de la Talisman, quelques mois après le restylage de celle-ci.

Comme pour les autres modèles, la finition de départ est la Zen, qui a déjà en série : antibrouillards LED, détecteur de fatigue, climatisation auto bizone, régulateur de vitesse, radars de recul, écran tactile, compatibilité Apple Car Play et Android Auto, jantes 17 pouces.

La Limited soigne son look avec des jantes 18 pouces et des coques de rétroviseurs peintes en noir. Il y a à bord une sellerie spécifique (mixte tissu/similicuir). La Limited gagne la navigation avec cartographie Europe, les radars de stationnement avant et latéraux, la caméra de recul et l'avertisseur d'angles morts.

Cette variante existe avec trois moteurs : le diesel Blue dCi de 160 ch et les essence TCe de 140 ch et 160 ch. Le petit 140 ch est d'ailleurs une autre nouveauté de la gamme en février. C'est le seul bloc à boîte manuelle. La Limited est proposée en berline et en break. Le surcoût par rapport à la Zen est de 700 €, ce qui donne un bel avantage en prenant en compte les équipements gagnés.

Les prix de la Talisman 2021

Zen Limited Intens Initiale Paris TCe 140 ch 34.800 € 35.500 € TCe 160 ch EDC 37.300 € 38.000 € 40.800 € Blue dCi 160 ch EDC 39.300 € 42.300 € 47.500 € Blue dCi 190 EDC 44.800 € 51.500 €

Gamme Estate : + 1.200 € en Zen et Limited, + 1.400 € en Intens et Initiale Paris.