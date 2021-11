Renault va ouvrir une refactory dans son usine de Séville

Renault étend son programme "Refactory", né dans son usine de Flins (78), à son site de Séville. Jose Vicente de los Mozos, PDG de Renault Espagne et Juan Manuel Moreno, président de la région de l’Andalousie, ont présenté cette semaine le projet qui va être lancé au sein de l’usine de Séville. La Refactory de Séville s'articulera autour de quatre pôles d’activités, allant de la maintenance jusqu’au recyclage.

- le pôle Re-Trofit : reconditionnement de véhicules d’occasion

- le pôle Re-Energy : réparation et développement d’applications en seconde vie des batteries pour le stockage d’énergie

- le pôle Re-Cycle : recyclage, gestion des ressources, fabrication des boîtes de vitesses E-TECH

- le pôle Re-Start : centre de formation et de R&D consacré à l’économie circulaire

Déployée entre 2022 et 2024, la Refactory de Séville s’étendra sur une surface bâtie de 5.000 m2 au terme du projet. Jusqu’à maintenant l’usine de Séville, qui emploie plus de 900 salariés, produit uniquement des boîtes de vitesses pour le groupe Renault et ses partenaires. Elle s’est vu confier, en début d’année, la production de deux nouveaux modèles de boîtes e-Tech pour véhicules hybrides.

Luca de Meo, directeur général du groupe Renault, a estimé que ce plan industriel apporterait "plus de 12 milliards d’euros de valeur à l’économie espagnole dans les trois à quatre prochaines années".