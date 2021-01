Renault : ventes mondiales en forte baisse mais des signes de relance

En réponse à

On présente les 100.000 ventes de la ZOE comme un succès.

Piqûre de rappel (j'ai retrouvé un article de 2011 qui détaille la stratégie industrielle de Renault) :

- Usine calibrée pour 150.000 unités / an en 2011

- Carlos Ghosn qui prévoyait 500.000 ventes / an en rythme de croisière

- On en est a 100.000 en 2020...

Le but n'est pas de critique l'électrique, qui arrive qu'on le veuille ou non, mais plutôt les "paris" de Renault qui ont mis 10 ans a mettre l'entreprise en grande difficulté (pas forcement la faute de Ghosn non plus).

A méditer et analyser.