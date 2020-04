Renault Zoé : le risque d'une pénurie de sièges ?

Dans la nuit du 7 au 8 avril, un gros incendie a eu lieu à la Filature du Parc, un site situé à Brassac dans le département du Tarn. Quel est le lien avec l'automobile ? La Filature du Parc produit le fil qui va servir au tissu habillant les sièges de la Zoé restylée.

La particularité de ce fil est qu'il est issu du recyclage. Il est composé à partir de ceintures de sécurité, de chutes textiles provenant de l’industrie automobile et de fibres polyester issues du recyclage de bouteilles plastiques. Le tissu est ensuite produit par la société Adien, un des leaders mondiaux du siège automobile. En plus des sièges, cette matière est aussi présente sur les portes et la planche de bord de la Zoé.

L'incendie a fait de gros dégâts. Il n'y a eu heureusement aucun blessé. Mais les flammes ont ravagé 2 000 m2 d'entrepôts. L'outil industriel a pu être sauvé grâce à l'intervention des pompiers. Mais le redémarrage de l'activité après le confinement ne pourrait pas être immédiat.

Cela pourrait donc avoir des conséquences sur la production de la Renault Zoé dans l'usine de Flins. Celle-ci est toutefois à l'arrêt en ce moment, en lien également avec les mesures de confinement. Mais une fois la reprise à Flins actée, le Losange pourrait se retrouver à court d'éléments recouverts de ce fameux tissu.

Si le fil venait à manquer, Renault se tournerait sûrement vers un autre tissu de manière temporaire, car le Losange a de très nombreuses commandes de Zoé à honorer.