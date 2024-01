Rendez-vous demain pour découvrir la nouvelle Mercedes Classe E break en Live !

Le break routier, c'est une longue histoire chez Mercedes. Et avec cette nouvelle génération de Classe E (nom de code W214), la firme à l'Étoile annonce d'ores et déjà des capacités de chargement exemplaires, y compris pour les versions hybrides rechargeables qui profitent d'une meilleure intégration des batteries.

Car oui, comme la berline dont il dérive, le break aura bien entendu droit à des déclinaisons à piles, qui annoncent d'ores et déjà une centaine de kilomètres en tout électrique et des puissances cumulées allant de 313 ch pour les 300 e (essence) et 300 de (diesel), à 381 ch pour la 400 e (essence). Mais que les adeptes de mécaniques classiques synonymes de plus grands coffres se rassurent : des versions micro-hybrides (un peu) moins chères seront également de la partie.

Dans tous les cas, la Classe E break avancera les mêmes pions que la berline pour faire vaciller la concurrence (future BMW Série 5 Touring en tête), et en particulier un haut niveau de confort et des équipements de pointe, au premier rang desquels des écrans ultra-perfectionnés, des aides à la conduite sophistiquées et des trains roulants dans l'air du temps comme les roues arrière directrices. Pour vérifier avec nous que le cocktail fonctionne, nous vous donnons rendez-vous ce vendredi 5 janvier pour les premières images vidéo de l'essai, en direct !