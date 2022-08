Rendez-vous demain pour les premières images de l'essai de la Mazda CX-60

Le CX-60, c'est avant tout des dimensions généreuses : 4,75 mètres de long, 1,89 mètre de large et aussi 2 055 kg sur la balance. Il fait donc son entrée sur le segment des SUV familiaux et Mazda souhaite même concurrencer certaines marques premium à l'image d'Audi ou de BMW. C'est dire les ambitions de la marque japonaise. Le dessin est dans la lignée des autres modèles de chez Mazda avec toutefois comme particularité une large calandre et des optiques avant qui viennent s'y intégrer.

A l'intérieur, on retrouve l'ambiance Mazda avec une planche de bord agréable. L'habitabilité arrière est généreuse, tout comme le coffre avec une capacité de 570 litres de coffre malgré la présence des batteries lithium-ion sous le plancher. Car oui, le CX-60 est un hybride rechargeable. Il possède en effet une batterie de 17,8 kWh, alimentant un moteur électrique de 136 chevaux positionné à l'arrière en renfort du quatre cylindres thermique de 192 chevaux (pour une puissance totale annoncée à 327 chevaux et un couple cumulé de 500 Nm). L'autonomie en tout électrique est de 63 km.

Comment se comporte-t-il sur la route, L'autonomie annoncée est-elle réelle? Rendez-vous demain pour les premières images de l'essai de ce Mazda CX-60 réalisé dans la région de Düsseldorf afin de répondre à ces questions.