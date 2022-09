Rendez-vous le 13 septembre pour découvrir le premier SUV de Ferrari

Ce n'est plus un secret depuis fort longtemps : comme Porsche, Lamborghini, Aston Martin ou encore Maserati, Ferrari va enfin commercialiser un SUV. Même si la marque au cheval cabré croule littéralement sous les commandes et qu'elle parvient actuellement à vendre plus d'autos que Lamborghini tout en ne proposant que de vraies voitures de sport, elle ne veut plus passer à côté de cette formidable source de revenus et de rentabilité.

Le 13 septembre prochain, elle lèvera donc officiellement le voile sur le Purosangue. Un SUV dont on connaît déjà le style dans les grandes lignes, grâce notamment à une fuite sur internet il y a quelques mois. Et dans un nouveau teaser diffusé sur le compte Youtube de la marque, on peut déjà entendre le moteur de ce tout premier SUV Ferrari. L'occasion de confirmer qu'il disposera bien d'un V12 atmosphérique, comme l'avaient déjà révélé les dirigeants du constructeur de Maranello. La sonorité entendue dans le court teaser ne laisse aucun doute à ce sujet, même si le timbre ressemble aussi au récent V6 bi-turbo de la 296 GTB.

Des versions hybrides et électriques ?

Ce V12 atmosphérique -probablement très proche du moteur de la 812 Superfast- sera-t-il le seul bloc disponible dans la gamme du Purosangue ? De récents bruits de couloir évoquaient la possible arrivée d'une motorisation hybride V8 ou même, à moyen terme, d'une variante 100% électrique. Rendez-vous la semaine prochaine pour en apprendre davantage à ce sujet.