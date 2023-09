Réparer sa voiture à hydrogène coûte toujours une vraie fortune

Il y a quelques semaines, nous vous parlions de cette histoire incroyable venue d’Allemagne concernant un véhicule à hydrogène. Le propriétaire d’un Hyundai iX35 Fuell Cell, un modèle propulsé par une pile à combustible fonctionnant avec du dihydrogène comme carburant, avait expérimenté une panne mécanique. Une fois sa voiture amenée à la concession, le garage lui a établi une facture de plus de 100 000€ pour changer toute la pile à combustible.

On parle d’un des tout premiers modèles à hydrogène de « série » et depuis, ces modèles sont devenus un peu moins chers à l’achat et à l’entretien. Mais que vous choisissiez un Hyundai Nexo actuel ou une Toyota Mirai de seconde génération, la facture fera toujours très mal en cas de panne grave. Comme le rapportaient les spécialistes de H2 Mobile, le changement de pile à combustible est facturé un peu plus de 40 000€ actuellement chez Hyundai pour le Nexo. Quant au remplacement de la pile à combustible de la Toyota Mirai, il coûte 31 581€ hors taxes d’après nos informations. Soit, en rajoutant les taxes, quasiment le prix d'achat d'une Tesla Model 3 restylée neuve !

Une addition rédhibitoire

Il faut rappeler que le Nexo, un SUV familial de 163 chevaux, coûte à l’achat 80 600€. La Toyota Mirai, une berline familiale de 182 chevaux, est elle facturée 72 250€. Dans les deux cas, il n’y a vraiment rien de vraiment compétitif face aux modèles thermiques et électriques similaires. Et même le changement complet des batteries d’une voiture électrique coûte moins cher qu’un remplacement de pile à combustible !