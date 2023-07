Réparer sa voiture coûte 11,5 % plus cher qu’en 2022

Une révision générale coûtait en moyenne 264 € en 2022, la même prestation s’élève désormais à 294 €, soit une hausse de 11,3 %. Ceci n’est qu’un exemple, mais cette punition s’applique pour d’autres prestations.

idGarages.com, comparateur de devis automobile, a présenté sa 7e édition du baromètre des prix de la réparation* et les chiffres sont inquiétants. Son CEO, Jonathan Bloch, détaille cette hausse : « Dans le contexte inflationniste, les équipementiers, fabricant de pièces, ont répercuté la hausse des coûts de production sur leur prix de vente et la transition vers les motorisations électriques alourdit les charges. Les devis des garages, incluant ces prix, sont ainsi automatiquement impactés par cette hausse ». Il indique néanmoins que « les prestations basées essentiellement sur la main-d’œuvre connaissent des augmentations beaucoup plus maîtrisées. »

Le nouveau baromètre met en exergue une disparité entre les régions, alors que la tendance était à l’homogénéisation depuis quelques années. En 2022, l’écart le plus important était de 5 points, il est de 6 points cette année.

L’Ile-de-France fait le grand écart puisqu’elle se rapprochait des régions les moins chères l’année dernière pour devenir la plus onéreuse désormais. C’est essentiellement la ville de Paris, dont les prix ont fortement augmenté, qui en est à l’origine.

Les principales prestations en augmentation

Ce tableau rassemble les principales prestations effectuées en atelier, toutes subissent une hausse. idGarages.com se veut plus optimiste pour la suite puisqu’il constate une stabilisation de la hausse des prix au second semestre. Mais ceci s'explique par des promotions plus importantes avant la période estivale.

Pour faire des économies, il faut scruter les différentes enseignes de centres auto qui pratiquent très régulièrement des campagnes de promotion. Il y a aussi la possibilité d'effectuer soi-même ses réparations dans un self-garage.

(*) Ce classement a été établi en comparant les prix moyens par région au prix national à partir de 7 millions de devis générés au premier trimestre 2023 sur idGarages.com effectués dans plus de 4 300 garages indépendants, agents de marque, centres auto, enseignes multimarques, partout en France.