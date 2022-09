La crise sanitaire, la pénurie de pièces et le conflit en Ukraine ont plombé le marché du véhicule neuf. Toutes les marques sont impactées et voient leurs ventes chuter. Toutes, sauf une. Dacia. La marque à petit prix du groupe Renault a vu ses ventes grimper de 5% depuis le début de l’année alors que le marché sombre gentiment d’environ 10 %.

dailymotion Reportage vidéo - Dacia tourne la page du low cost

Dacia présente aujourd’hui sa nouvelle identité visuelle que vous pourrez découvrir au prochain Mondial de l’Auto, dont Caradisiac est partenaire. En réalité, Il ne s’agit pas vraiment d’un nouveau design, mais plutôt d’un nouveau logo. Le « Dacia Link », c’est son nom, prendra place dès la fin de l’année sur l’intégralité de la gamme. Ce nouveau badge en forme de maillon de chaîne s’intègre de façon harmonieuse à une calandre de couleur noire. L’ensemble rehausse le visage de la gamme. Il prendra aussi place sur le volant et les jantes. La partie arrière, elle, voit arriver le nom de la marque en toutes lettres sur le hayon.

Mais il faut regarder plus loin que l’apparition de ce nouveau logo. Lorsque l’on jette un œil à la gamme, on constate le chemin parcouru par la marque en moins de 20 ans. Le design moderne, l’aménagement intérieur et le contenu technologique sont à mille lieues de ce que proposait la Logan à son arrivée en France en 2004. En à peine deux décennies, Dacia est passée de marque exotique à marque qui compte. Renault le sait et veut capitaliser dessus en la faisant monter en gamme. « Avec l’augmentation du prix des voitures, on voit de plus en plus de clients faire des choix rationnels et arrêter la course à l’armement technologique. Ces clients viennent acheter des voitures simples et essentielles » explique Denis Le Vot, Directeur général de Dacia.

"Dacia monte en gamme c'est certain"

Le constructeur ne s’en cache plus, maintenant qu’il est bien implanté, il compte bien faire davantage la promotion des versions les plus huppées (les plus vendues) affichant très souvent un rapport prix/équipement plus attractif qu’un modèle équivalent d’une autre marque, à l’image de la Sandero vendue à hauteur de 75% en finition haute Septway.

« L’augmentation générale des prix (matières premières, énergie et fiscalité) fait que la perception de Dacia change. Il y a 15 ans, Dacia était considérée comme une marque low-cost. Aujourd’hui on est à la fois cela, mais on devient la marque qui offre le meilleur équilibre entre le produit et le prix », poursuit le patron de Dacia.

Pour aller chercher des marques généralistes comme Peugeot, Hyundai ou Volkswagen, Dacia mise sur le contexte actuel en proposant au prix juste, des modèles au design attractif animés par de petits moteurs et embarquant des équipements essentiels. Le constructeur peut compter sur des taux de conquête et de fidélisation (plus de 80%) parmi les plus élevés du marché pour relever ce défi.

Cette métamorphose sera accompagnée par l’arrivée imminente d'une motorisation hybride, en premier lieu sous le capot du Jogger, et par le lancement du Bigster, son SUV familial proposant jusqu'à 7 places.

Les versions à prix d'accès seront conservées

La firme roumaine ne s'arrête pas en si bon chemin avec le renforcement des éléments « outdoor », comme l’annonce le concept Manifesto. Dans l’esprit de la ligne Stepway, les futures modèles appuieront sur le côté baroudeur avec de nombreuses protections et des éléments démontables et lavables. Dacia prépare en parallèle une nouvelle ligne d'équipements pour les adeptes de la « van life » notamment sur le nouveau Jogger. Enfin, dans les showrooms modernisés avec une démarche éco-responsable, les clients pourront désormais visualiser leur future acquisition à l’aide de la réalité augmentée.

Au-delà de cette stratégie de montée en gamme, il faudra bien répercuter l’inflation des matières premières, de l’énergie et anticiper les futures normes de pollution. En filigrane cela signifie que les tarifs devraient augmenter progressivement. D’ici à 2025 le prix moyen d’une Dacia augmentera de 20 à 30 %, mais rassurez-vous tout en conservant des versions à prix d’accès qui ont fait le succès de la marque.