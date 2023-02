Rétrofit : R-Fit nous explique en quoi l'implication de Renault est précieuse

Jusqu'alors, les constructeurs semblaient regarder de loin le rétrofit (conversion d'un véhicule thermique en électrique), sans donner l'impression de s'y intéresser. Mais les temps changent : cette année, Renault expose, sur son stand de Rétromobile, trois modèles de la marque transformés par R-Fit. Stéphane Wimez, directeur de la société, nous raconte cette Love Story qui pourrait bien accélérer la tendance.

Caradisiac : vous convertissez des Citroën 2CV depuis 2016 en totale autonomie. Aujourd'hui, Renault annonce la transformation de ses modèles iconiques par votre intermédiaire. À quel niveau la marque intervient-elle ?

Stéphane Wimez : cela fait déjà plus d'un an que Renault s'intéresse à notre activité. Pour le moment, la marque n'intervient pas directement dans la transformation des véhicules. Son objectif est, avant tout, de nous donner de la visibilité pour nous permettre d'accroître notre activité. Car pour faire bouger les lignes dans le domaine, tant au niveau de la législation que de l'investissement financier, il faut que la tendance soit prise au sérieux.

Caradisiac : quelles sont les offres proposées aujourd'hui par R-Fit ?

Stéphane Wimez : Comme vous l'avez souligné, nous proposons déjà des transformations de Citroën 2CV depuis plusieurs années. En incluant la prime de l'état maximale, soit 6 000 € depuis le 1er janvier, il faut compter 8 900 € pour passer une 2CV à l'électrique, avec à la clef un silence de fonctionnement et une réponse moteur typiques d'une électrique, et une autonomie de 90 km.

Mais l'offre s'étoffe aujourd'hui avec la 4L. Pour 11 900 €, on dispose de prestations équivalentes, et d'une autonomie d'environ 80 km. Dans un troisième temps, nous proposerons aussi des kits pour la R5 et la Twingo de première génération, présentes également sur le stand Renault de Rétromobile.

Caradisiac : qu'est ce qui explique l'écart de prix entre la conversion de la 2CV et celle de la 4L ?

Stéphane Wimez : le pack batterie est le même, mais la 4L dispose d'un moteur plus puissant refroidi par eau, alors que celui de la 2CV est refroidi par air. Le temps de montage est également plus long. Vous trouverez davantage d'informations techniques sur notre site rfitvintage.com. Et aussi la carte de France de nos dix-sept installateurs agréés.

Caradisiac : Comment Renault compte s'impliquer dans le futur ?

Stéphane Wimez : La marque nous a rendu visite à plusieurs reprises dans notre fief de Cassis pour étudier nos conversions et comparer les prestations des modèles électriques par rapport à celles des thermiques. Depuis, nous discutons d'industrialisation.

Caradisiac : Quels seraient les bénéfices d'une participation active de la marque ?

Stéphane Wimez : Passer la vitesse supérieure en termes de volume bien sûr, si Renault nous permet, par exemple, d'utiliser ses infrastructures. Et surtout baisser les coûts des conversions. La marque étant grande consommatrice d'éléments électriques, elle bénéficie de tarifs inférieurs. Très inférieurs même puisqu'elle paye, par exemple, ses packs batteries entre trois et quatre fois moins cher que nous. Et le rapport est le même pour d'autres pièces comme les moteurs et connecteurs. On peut donc espérer proposer des conversions de 30 à 40 % moins chères.

Caradisiac : Avec la Twingo, vous visez visiblement une nouvelle clientèle ?

Stéphane Wimez : Absolument ! Les conversions des 2CV, 4L et R5 s'adressent, bien entendu, aux amateurs d'anciennes souhaitant passer à l'électrique pour en faciliter et améliorer l'utilisation qui, dans la plupart des cas, reste occasionnelle. Avec la Twingo, on veut que les automobilistes puissent rouler en électrique au quotidien pour un budget bien inférieur à celui d'un véhicule neuf.

Caradisiac : Peut-on attendre des prestations en progrès par rapport aux Citroën et Renault anciennes ?

Stéphane Wimez : C'est impératif, car des autonomies de 80 ou 90 km seraient un frein pour de nombreuses personnes. Nous passerons donc d'une capacité de batterie de 10,7 kWh à 14 voire 16 kWh, pour un rayon d'action porté à environ 130 km. Et il sera possible de se recharger sur des bornes de 7,4 kW avec un câble Type 2 mode 3. Enfin, la puissance supérieure de la Twingo garantira des performances équivalentes à celles de nombreux véhicules modernes.