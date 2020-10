Rétrofit : une ancienne Porsche 911 à moteur de Tesla

Depuis le début de l'année, le "rétrofit" est légalement autorisé en France. Les véhicules thermiques de plus de cinq ans peuvent être reconvertis en véhicule à moteur 100 % électrique. Ce qui crée un nouveau business, sur lequel s'est implantée la startup Retrofuture, créée bien avant la légalisation.

La société propose à la commande plusieurs anciennes dotées d'un bloc électrique (Fiat 500, Mini, Range Rover…). Mais si les livraisons tardent à commencer (elles sont prévues pour 2021), Retrofuture pense déjà à élargir son offre en annonçant une gamme dite Performance avec un moteur plus puissant, sur trois modèles Porsche : 911 caisse G, 964 et 928.

La conversion a toutefois un coût : 50 000 € pour le rétrofit, et si on prend en compte le modèle, les prix vont de 85 000 à 100 000 €. La société annonce un moteur de 200 kW, qui permet d'atteindre 250 km/h. La batterie est de 40 kWh, ce qui ne donnera pas une autonomie faramineuse. Il faut de plus être très patient, car les livraisons ne commenceront qu'en 2022. Retrofuture indique qu'il lui faut encore 18 mois pour le développement et l'homologation. 100 précommandes sont disponibles.

En attendant, Retrofuture a imaginé un prototype, sur base de 911 SC de 1982. À la place du flat-six, la société a installé avec l'aide de RoadSport Electric Cars, aussi spécialisé dans le rétrofit, un moteur issu d'une Tesla version 85D, qui délivre 200 kW, soit environ 265 ch. La vitesse maxi serait de 232 km/h et l'autonomie de 250 km.. mais ce serait seulement 80 km en cas d'usage poussé sur circuit !

Selon Emmanuel Paulin, de RoadSport Electric Cars, "plus de six mois ont été nécessaires pour développer ce rétrofit "Tesla", pour adapter au châssis et optimiser tous les réglages du refroidissement, du transformateur, de la puissance. [...] Si l’équilibre et le comportement routier d’origine de la SC restent identiques, les sensations sont décuplées".