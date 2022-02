Rétromobile 2022 - Le Vintage Revival Montlhéry : éloge de la lenteur

À quatre, trois ou deux roues et même à hélice, le stand Vintage Revival Montlhéry du Rétromobile 2022 fait le plein de véhicules hors du commun sortis de l’imaginaire de constructeurs visionnaires et de bricoleurs imaginatifs. Et pour en parler avec passion il est même possible d’échanger avec les équipages de ces merveilleuses machines roulantes.

Au-delà de véhicules plus ou moins bizarroïdes, l’association présente également le programme de la sixième édition du Vintage Revival Montlhéry (7-8 mai 2022), la plus grande concentration de voitures et de motos d’avant-guerre. L’occasion de voir plus de 500 véhicules rares d’avant 1940 évoluer sur le mythique circuit de Linas-Montlhéry. Avec en point d’orgue cette année un double hommage.

Sur le stand, Anthony Beltoise évoquera Jean-Pierre, son père

D’abord à la marque BNC (Bollack Netter et Compagnie fondée en 1923) avec pour l’occasion l’exposition de l’ancien BNC du pilote français : Jean-Pierre Beltoise ! Son Fils, Anthony sera d’ailleurs présent sur le stand pour parler avec vous de l’histoire de cette magnifique automobile française avec sûrement au passage l’évocation quelques anecdotes familiales

Un autre constructeur français sera mis en avant. Il s’agit d’Amilcar (anagramme imparfaite des noms des fondateurs : Joseph Lamy et Émile Akar) qui de 1921 à 1939 a construit de célèbres cyclecars. La marque centenaire présentera un véhicule de course exceptionnel jamais exposé au public : l’Amilcar six Cylindres C6 version « Client » 1931 de l’ex pilote Gaston Réveiller. Cette automobile de compétition se trouve dans un état de conservation exceptionnel. C’est l’unique exemplaire connu, resté dans sa configuration d’origine (à quelques éléments près) de sa livraison neuve en 1931, gardant une incroyable patine. Une belle invitation au vintage !