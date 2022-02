Rétromobile 2022 - Les 50 ans de la R5

Les commentateurs en sont restés confondus tant la R5 prototype, présentée en 2021 ressemble à s’y méprendre à son cinquantenaire aïeul. Un design rétro-futurisme assumé par l’actuel designer Renault Gilles Vidal qui rend ainsi un bel hommage à Michel Boué père de la R5 originelle.

Après avoir commencé sa carrière chez le constructeur italien Pigozzi (Simca), Michel Boué intègre la cellule design Renault. Et c’est à lui que l’on doit la bouille pimpante de la R5. Tout commence en 1967 avec le projet 122.

Conçue par ses clients

Fraîchement revenu des États-Unis, Bernard Hanon, directeur planification et produit de Renault, flaire la nécessité de mettre sur le marché une nouvelle voiture non conventionnelle capable d’être en phase avec les changements sociétaux en cours. Mais à quoi doit ressembler le véhicule de cette nouvelle société ? Pour le savoir, la marque au losange adopte une toute nouvelle approche : les enquêtes d’opinion et interroge directement les propriétaires potentiels. Pour la première fois la conception d’une auto tient directement compte de l’opinion publique.

Voilà comment Renault exige de ses concepteurs une voiture qui s’adresse aux jeunes, aux petites familles, aux propriétaires de seconde voiture et, surtout, aux femmes. La nouvelle voiture devra avoir un grand hayon comme la Renault 4 mais un look plus moderne et plus jeune. Elle devra être suffisamment petite pour pouvoir se faufiler rapidement dans le trafic des grandes villes et disposer d’un intérieur modulable adapté aux gros achats, aux départs en vacances ou aux longs week-ends à deux. Aux stylistes maison de jouer.

Un style nouveau

Sous la houlette de Gaston Juchet, chef du design, Michel Boué s’attelle à la tâche. Il fait tout au dessin. Papier, crayon à main levée… Tout est très clair dans la tête du designer. Dès la seconde ébauche les bases de la R5 sont jetées. Une calandre parée d’un regard malicieux, deux larges vitres latérales, l’absence de poignée de porte, un immense hayon incliné qui s’ouvre jusqu’au pare-chocs et des feux arrière verticaux. Entre 1968 et le lancement en janvier 1972 le style n’évoluera plus sinon à la marge et par petites touches.

Quel succès !

La Renault 5 est la première voiture en Europe à être équipée de pare-chocs en polyester armé, à la place des habituels renforts chromés. Parfaitement modulable. Le coffre passe de 270 dm³ à 900 dm3 une fois la banquette arrière rabattue. C’est également le premier modèle orné du nouveau logo Renault signé de l’artiste Victor Vasarely. En revanche côté châssis et mécanique rien de neuf. Tout provient de la Renault 4. Ce qui permet un prix serré. Présentée d’abord en trois portes (le modèle 5 portes est déjà dans les cartons) dans une livrée acidulée et promue par une publicité maligne cette nouvelle citadine capable de franchir les frontières sociales rencontre illico le succès. Dès sa mise sur le marché la régie enregistre 700 commandes par jour, il s’en vendra à plus de 5 millions d’exemplaires.