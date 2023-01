Rétromobile 2023 : Honda NSX, mieux qu’une Ferrari ?

Depuis que tout le monde a vu Ayrton Senna faire des talons-pointe avec une Honda NSX en mocassins et chaussettes blanches pendant les campagnes promotionnelles de la Japonaise, la jolie berlinette s’inscrit dans la catégorie des sportives contemporaines cultes. Il faut dire que cette auto magnifiquement inspirée d’un concept-car de Pininfarina cumulait les qualités à sa sortie en 1989. Avec son V6 atmosphérique VTec et sa mise au point sérieuse, elle supportait sans problème la comparaison directe avec la Porsche 911 et la Ferrari 348 de l’époque.

Sans surprise, la cote de la Honda NSX a commencé à grimper à partir du début des années 2000. Elle se situe désormais à un niveau presque inabordable, à plus de 60 000€ pour les exemplaires les plus kilométrés. Le modèle de 1996 proposé à la vente par Artcurial à Rétromobile, n’affichant que 16 600 kilomètres au compteur, est estimé entre 90 000 et 130 000€.

La NSX, c’est fini

La seconde génération de la NSX, passée plus inaperçue dans le paysage des sportives d’exception modernes, vient de quitter le catalogue. Rappelons qu’elle possédait un groupe motopropulseur hybride de 580 chevaux et offrait un comportement dynamique excellent, sans être aussi frissonnante que les meilleures machines de la catégorie.